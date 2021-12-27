محافظ الدقهلية يتابع العمل في ملفات تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة

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اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مع مسؤولي تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن؛ لمتابعة العمل في ملفات تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور لطيفة محمود مدير عام منظومة استرداد أملاك الدولة، ومسؤولي المتابعة والشؤون القانونية والأملاك بالمحافظة، وعدد من أعضاء الفريق المعاون للمحافظ، ورؤساء مراكز المنصورة وبلقاس وشربين ومنية النصر وميت غمر.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كل الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.

وكلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة، والانتهاء من كل العقود خلال أيام.

وأكد أن الدولة تسعى إلى استعادة حقوقها، مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.