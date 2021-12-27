الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز التحكم الإقليمي بسمالوط عبر الفيديو كوانفرنس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، افتتاح سلسلة من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر وذلك من محافظة أسوان، عبر الفيديو كونفرنس، إذ شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم في الافتتاحات.

وشهد رئيس الجمهورية، افتتاح مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لخدمة خمس محافظات هي: "المنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد"، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ويتحكم المركز في 106 محطات للجهود (132 كيلو فهرنيت / 66 كيلو فهرنيت / 33 كيلو فهرنيت)، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها؛ لربط المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية في الدولة، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه تقريبا.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا، بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في القطاعات على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحافظ، أن المركز الجديد يخدم 5 محافظات ويأتي ضمن اهتمام الدولة بالصعيد، للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال، وتقليل زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية.