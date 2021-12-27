أنغام تغني شعبي وراب وترقص تانجو في حلقة رأس السنة مع أبلة فاهيتا

تحل الفنانة أنغام ضيفة علي برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال الحلقة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل أنغام العام الجديد بصبحة أولادها عمر وعبد الرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغني "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.