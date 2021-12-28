عاد اسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسمه على محور "توشكى"، الذي تم افتتاحه أمس الأحد ضمن عدد من المشروعات في محافظة أسوان، وهو ما أعاد التذكير بالمشوار الحافل لرئيس الحكومة الراحل، ومسيرته المليئة بالإنجازات والتي وردت في مذاكراته الصادرة عن دار الشروق في العام 2014.

وقد أصدرت دار الشروق مؤلف الدكتور جمال الجنزوري بعنوان "مصر والتنمية"، تناول خطط الحكومة المختلفة للخروج من الوادي الضيق والامتداد بمساحة العمران إلي الصحراء الشرقية والغربية، بما يخفف الضغط علي وادي النيل ويقضي بصفة نهائية علي ظاهرتي التكدس والزحام، بدون إغفال متطلبات الحياة الأساسية، واضعة في الاعتبار ضرورة المحافظة علي الطابع المعماري المصري.

وقد استهل الدكتور كمال الجنزوري ما أورده عن مشروع توشكى، في 11 يناير 1997، بما توفرت كل العوامل، ومنها، الكهرباء والطرق بالقرب من موقع المشروع، لذلك خلال شهرين تم توفير الكهرباء للمشروع، وامتدت الطرق في مدة قصيرة.

فقد شهد العام 1999 زيادة عدد السكان إلى 60 مليون نسمة، وهو ما جعل نصيب الفرد من الأرض المزروعة نحو من 0.1 فدان، ومن الأرض المأهولة نحو 0.2 فدان، ودفعت الزيادة السكانية "الجنزوري" إلى البحث عن حلول لمواجهة التغيرات، التي تسببت فيها الزيادة السكانية، وذلك باستهداف اتساع الرقعة الزراعية في جميع الاتجاهات.

كان الهدف من مشروع توشكى، هو استصلاح أراضي نحو 540 ألف فدان، وإنشاء قاعدة إنتاجية لتعمير الصحراء وربطها بوادي ودلتا النيل، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير المزيد من الغذاء، وفرص العمل فى العديد من المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من الأعمال الخدمية والإدارية، بالإضافة إلى الإسهام في دعم الإنتاج القومي وتنويع مصادره والتوطين الأفضل للمشروعات والسكان.