أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر بمحافظة نابلس ،في تصريحات لها، إن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين أعادوا فتح مدخل البلدة الرئيسي والمداخل الفرعية الأخرى، بعد إغلاقها من قبل الاحتلال ظهر اليوم.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، في وقت سابق اليوم، كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى بلدة برقة شمال نابلس.

وعثر فلسطينيون في البلدة على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي بلدة برقة.

وتشهد المُحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوع.