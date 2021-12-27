سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالا وخط طول 00ر27 درجة شرقا.