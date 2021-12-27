 وزير خارجية أذربيجان يعلن استعداد بلاده تشكيل مجموعة عمل لترسيم الحدود مع أرمينيا - بوابة الشروق
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وزير خارجية أذربيجان يعلن استعداد بلاده تشكيل مجموعة عمل لترسيم الحدود مع أرمينيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 4:43 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 4:43 م

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن الجانب الأذري مستعد لبدء عملية تشكيل مجموعة عمل حول ترسيم الحدود مع أرمينيا.

وقال بيراموف، في تصريح أوردته وكالة أنباء ترند نيوز الأذرية، اليوم الاثنين: "لم نحدد بعد موعد بدء تشكيل مجموعة العمل المختصة بترسيم الحدود، ولكننا سنبدأ هذه العملية فور الحصول على موافقة الجانب الأرميني".

وأضاف: "نأمل تفهم أرمينيا أن هذه العملية أمر لا مفر منه، ويجب أن تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية وأنه لا يوجد بديل لترسيم الحدود بين الدول، وإن الجانب الأذري يعتقد أن أرمينيا ستبعث برسالة إيجابية بخصوص هذا التعاون في المستقبل القريب".


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