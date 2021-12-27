الرئيس البولندي يعترض على مشروع قانون لإصلاح الإعلام أثار غضب أمريكا

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الإثنين إنه رفض مشروع قانون لإصلاح قطاع الإعلام، أثار انتقادات دولية، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المشروع يهدف لتقييد النفوذ الأجنبي على وسائل الاعلام، ولكن المنتقدين قالوا إنه يحد من حرية الصحافة والتعددية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن دودا قال إنه لا يمكنه توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا في هيئته الحالية.

وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون مطلع هذا الشهر. ومن شأن مشروع القانون تعديل قانون البث لينص على أنه يمكن منح تراخيص البث المستقبلية في بولندا للأجانب في حال فقط إذا كان لهم مقر أو موقع إقامة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وبالإضافة لذلك، لا يجب أن يعتمد الترخيص على أي شخص له مقر خارج المنطقة.

وقال المعارضون إن مشروع القانون يستهدف شبكة تي في ان الخاصة، التي تعد جزءا من مجموعة ديسكفري الأمريكية عبر شركة قابضة مسجلة في هولندا. ويشار إلى أن قناة تي في ان 24 الاخبارية على وجه الخصوص تتبنى نهجا منتقدا للحكومة.

وكانت أمريكا قد حثت دودا على استخدام سلطته الخاصة بالاعتراض لوقف هذا التشريع.

وطلب دودا اليوم من مجلس النواب التوصل لحلول أكثر ملائمة للحد من مشاركة الشركات الأجنبية في السوق الاعلامي.

كما أشار إلى اتفاقية 1990 بين أمريكا وبولندا بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما أكد دودا خبرته المكثفة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتعددية الاعلامية وحرية التعبير. وقال إنه كان قلقا بشأن مدى الاستقطاب الذي وصل إليه المجتمع البولندي.

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية قال دودا " معظم رفاقي ومعظم المواطنين، لا يريدون مزيدا من الخلافات".

ويشار إلى أنه يمكن لمجلس النواب رفض اعتراض دودا على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ، حذرت المفوضية الأوروبية من أن القانون قد يحد من حرية الاعلام.

وتظاهر عشرات الآلاف ضد القانون في وارسو ومدن أخرى، وحملوا لافتات تطالب بـ "إعلام حر، مواطنين أحرار ، بولندا حرة".

ووصفت شبكة " تي في ان" القانون المقترح بأنه "هجوم غير مسبوق على الاعلام الحر ".

وفي سياق متصل، قال كرشيشتوف جافكوفسكي، رئيس كتلة لافيتسا (اليسار) البرلمانية، إنه يخشى أن المسألة لم تنته بعد.

أعرب ناطق باسم حزب القانون والعدالة المحافظ الوطني القومي عن خيبة أمله بشأن قرار الرئيس، مضيفا أن بولندا يجب أن تحمي سوقها الإعلامي من "الرأس مال الأجنبي المفرط".