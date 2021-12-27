مستشفى إسرائيلي يطلق تجربة لبحث جدوى الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا

تنطلق في مستشفى "شيبا" في إسرائيل صباح اليوم الاثنين، أول تجربة من نوعها في العالم لفحص مدى سلامة وفعالية الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، يشارك في التجربة نحو 150 من مستخدمي المستشفى الذين تلقوا الجرعة الثالثة قبل أكثر من أربعة أشهر وتراجعت نسبة الأجسام المضادة لديهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة ستتبنى توصية لجنة من الخبراء لتلقيح كبار السن والعاملين في المجال الطبي بجرعة رابعة من لقاح فايزر-بيونتيك في محاولة لتعزيز الحماية في ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون.

إلا أن وزارة الصحة أعلنت لاحقا أن مديرها العام لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي في حملة التلقيح، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء. ويشكك بعض الخبراء في جدوى إعطاء الجرعة الرابعة في ظل ندرة البيانات التي تدعم هذا التوجه.