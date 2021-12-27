رئيس وزراء الصومال يتهم الرئيس بتدبير محاولة انقلاب

اتهم رئيس الوزراء الصومالي، اليوم الاثنين، الرئيس محمد عبد الله محمد، بتدبير محاولة انقلاب، مع تصاعد الخلاف السياسي بين الزعيمين، معلنا أنه وجه قوات الجيش بأخذ الأوامر منه مباشرة.



وقال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، في بيان إن "الخطوات التي اتخذها الرئيس السابق (المنتهية ولايته) محاولة انقلاب على الحكومة وانتهاك للدستور"، معلنا أنه أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة، وفقا لوكالة رويترز.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الصومالي المعروف بـ"فرماجو"، أنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، على خلفية قضية فساد، إضافة إلى إصدار أمر لقائد الجيش بإيقاف قائد البحرية عن العمل.



وتصاعدت الخلافات بين فرماجو وروبلي بسبب الانتخابات البرلمانية المتعثرة في البلاد، التي تبادل الرجلان يوم أمس الأحد الاتهامات بتعطيلها.



ووصف نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر قرار فرماجو تعليق سلطات رئيس الوزراء بأنه "انقلاب غير مباشر".



وبدأت الانتخابات البرلمانية الصومالية في الأول من نوفمبر، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا قال إنه حتى يوم السبت جرى انتخاب 24 نائبا فقط من أصل 275 نائبا.