السفير نبيل فهمي يكتب: ألمانيا وفرنسا وإحياء أوروبا

«بالتوازى مع التحولات السياسية التى شهدتها القارة العجوز وجدنا تغيرات عدة فى المناصب السياسية القيادية»

هناك تساؤلات عدة فى الآونة الأخيرة عن فاعلية الدور الأوروبى فى الساحة الدولية، ووصل الأمر أحيانا إلى الحديث عن عدم جدوى المشروع الأوروبى كليا.

ومن الواضح لأى متابع لأوروبا الآن، أن القارة العجوز فعلا عجوز، وفى مرحلة إعادة تشكيل هويتها، إذ لازالت تسعى لتحقيق توافق مؤسسى أوروبى بين من كان طرفا فى السوق الأوروبية ومن ظل فى غرب القارة خارج مؤسساتها رسميا لاعتبارات وطنية وفلسفية، على الرغم من قبول كثير من القواعد المتفق عليها لضمان تداول وتبادل السلع والخدمات وخلق أسواق متجانسة ومغرية لبعضها بعضا. كما واجه «الفكر الأوروبى» تحديا فلسفيا بعد ضم عدد من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبى، بما لديها من مفاهيم وتجارب مختلفة لأسلوب الحكم والعلاقات المجتمعية، تجعلها أقل تحمسا للمنظومات متعددة الأطراف، وهى مفاهيم بدأت الآن تظهر على السطح بعد شهر عسل فى السنوات الأولى بعد انهيار حزب وارسو.

وبالتوازى مع التحولات السياسية التى شهدتها أوروبا، وجدنا تغيرات عدة فى المناصب السياسية القيادية، تراوحت بين التوجه يسارا بتنامى الأحزاب المعنية بالبيئة وغيرها، وأخرى توجهاتها يمينية تستجيب وتغذى النبرة الوطنية الانعزالية، خصوصا مع ظهور تحدى التعامل مع تدفقات جديدة ومتكررة من اللاجئين. شهدنا هذا وذاك، وإنما السمة الظاهرة والجامعة أوروبيا كانت اختفاء الزعماء الكبار وتركيز القيادات السياسية الأوروبية على التعامل مع القضايا الآنية اليومية للمواطن، حتى على حساب النظرة الأوسع والأشمل الأكثر استراتيجية والمتعددة الجوانب. فدخلت القارة عصر الإدارة والتعاقدات قصيرة الأجل على حساب عصر المفكرين والسياسيين أصحاب التطلعات والرؤى، وهو تحول شهدناه أيضا على مستوى العالم.

ظل العالم لسنوات طويلة ينظر إلى ألمانيا وفرنسا عندما يريد معرفة توجهات السياسات الأوروبية وطموحاتها وحدودها، كان لمستشارى ألمانيا من بسمارك وأديناور وبراندت وكول ولرؤساء فرنسا من بونابارت وديجول وميتران وشيراك دور مهم فى مرحلة تشكيل الرؤى الأوروبية، وضبط الإيقاع بين التنافس والتوترات، وتجنب الصدامات وتأمين الانفراجة خلال الحرب الباردة بين القطبين الغربى والشرقى. وشمل الاهتمام الدولى بين الحين والآخر كذلك الموقف البريطانى، وإن كان ذلك أساسا باعتبارها قوة كبرى، تعد أوروبية جغرافيا، وإنما لها توجهات أقرب إلى الولايات المتحدة عبر الأطلنطى، والسؤال الآن هل تقود الدولتان التوجهات المستقبلية وإلى أين؟

كانت لى فرصة الالتقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون خلال ندوة إعلامية فى جامعة العلوم السياسية فى العاصمة الفرنسية منذ سنوات، قبل إعلانه الترشح للرئاسة بأسبوع أو أكثر من ذلك بقليل. والحقيقة لم أرتح لمداخلاته الشعبوية الانتخابية حينذاك، وإنما تغير رأيى فيه سريعا وأصبح أكثر إيجابية بعد انتخابه، مع طرحه لعدد من القضايا المهمة الكبرى حول الدور السياسى والأمنى الأوروبى، منها دعوته لضرورة المراجعة والتقويم الدولى للممارسات فى عصر العولمة، غير أننى فى الآونة الأخيرة استغربت لعدم واقعية بعض مبادراته حول الوضع فى سوريا، ثم لبنان. وعليه فوجوده يوفر العزيمة على رأس المنظومة الفرنسية وهو تطور إيجابى، وإنما هو حراك يحتاج لمزيد من التجربة والحكمة.

وقد تابع العالم بترقب انتهاء مرحلة أنجيلا ميركل فى ألمانيا بعد 16 عاما، وفتحت نتيجة الانتخابات الباب إلى المستقبل بمزيج من التواصل والاستقرار والابتكار، مع اختيار أولاف شولتز مستشارا جديدا لألمانيا، وتشكيل حكومة ائتلافية فى ألمانيا من الحزب الاشتراكى الديمقراطى والديمقراطى الحر والخضر، وهى المرة الأولى التى تتألف فيها هذه التكتلات والأحزاب مع بعضها بعضا.

شولتز من محافظى حزبه الاشتراكى الديمقراطى يحمل خبرة إدارية وتوافقية كبيرة، ويعد مؤيدا وداعما للتوافق المجتمعى الديمقراطى، وله قناعات بأهمية أوروبا، وكذلك بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة. ويؤمن بأهمية الدور الألمانى فى عصر العولمة وضرورة تحديث اقتصاد السوق، يراعى تحديات الطبقات الأقل قدرة على التعامل مع تحديات السوق ومنافساتها، وهو ما ركز عليه فى طرح مبادئ سبعة تحكم السياسات الألمانية عرضها بالتفصيل فى كتاب نشره عام 2017.

التقدير الأول هو أن شولتز سيواصل النهج البراجماتى الحذر لميركل، وقد يكون كذلك، وإنما يعكس الاتفاق الذى وقع بين الأطراف المتآلفة توجها أكثر نشاطا وعزما مما مضى، فى ما يسمى «الوسط السياسى التقدمى»، وذلك على الرغم من التحديات القائمة وعلى رأسها جائحة «كوفيد وتداعياتها، وهى وثيقة تعكس ثقة وتطلعات، ستذكر كثيرين بطرح المستشار ويلى براندت عام 1969، عندما ناشد ألمانيا وتحداها أن تقبل «بدرجات أكبر من الديمقراطية».

وفى هذا السياق، يفتح الاتفاق الباب لمزيد من المرونة فى ما يتعلق بالسياسات الألمانية المحافظة، بالنسبة إلى المديونية، وتحديث منظومة الأمن الاجتماعى، وتحقيق مزيد من الدعم لغير القادرين، وبالتوازى مع هذا شمل خطوات جريئة فى مجال البيئة، وتحديث المنظومة الاقتصادية والموقف من المهاجرين واللاجئين.

ومن المؤشرات الخارجية المهمة تأكيد الاتفاق على الالتزام بالمشروع الأوروبى ومؤسساته، وكذلك بالحلف الأطلنطى، مع مواقف أكثر حدة من السياسات الخارجية للصين، وأكثر حذرا من روسيا، بما فى ذلك من مشروع الطاقة مع روسيا السيل الشمالى 2.

بداية ألمانية مثيرة للاهتمام مع توجه أكثر نشاطا سينعكس على المشروع الأوروبى إذا تم تنفيذ ما تضمنه، خصوصا إذا توافق ذلك مع دور فرنسى طموح وحكيم بعد الانتخابات الرئاسية التى ستعقد فى أبريل (نيسان) 2022.

نقلا عن إندبندنت عربية