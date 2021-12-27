سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر بهدف زميله كريم نيدفيد في مرمى الأهلي والذي منح فريقه التعادل في المباراة التي أقيمت مساء الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ7 للدوري المحلي.

وقال سمير في تصريحات لقناة أون سبورت :" نيديفيد أحد أبناء الأهلي وتعلم في القلعة الحمراء القتال في المباريات والقتال من أجل فريقه".

ويلعب سمير معارًا من صفوف الأهلي لصالح فيوتشر بداية من الموسم الجاري.

وتطرق سمير للحديث حول مباراة الفريق مع الأهلي قائلًا :" المباراة كانت صعبة .. الأهلي عائد من فوز بالسوبر ولكننا تعاملنا مع المباراة بتركيز وحققنا المطلوب".

وأضاف :" تعرضنا للخسارة في أخر مباراتين في الدوري ولكننا كنا الطرف الأفضل ولم نستحق الخسارة والتعادل مع الأهلي أعادنا للوضع الطبيعي".