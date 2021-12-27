قائد الجيش الأوكراني: تجنيد النساء طوعيا وليس إجباريا

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اليوم الأحد، في رد على الانتقادات الموجهة إلى المرسوم الجديد الذي يقضي بتسجيل الإناث إجباريا في الخدمة العسكرية، إنه يمكن للمرأة الأوكرانية اختيار عدم حضور التدريبات العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن وزارة الدفاع الأوكرانية أمرت يوم الأربعاء الماضي النساء الراشدات في بعض المهن حتى سن 60 بالتسجيل في التجنيد، وتضم مجموعة مكونة من 35 مهنة محددة مئات الآلاف من العاملات الأوكرانيات اللاتي يمكن استدعاؤهن للخدمة في حالة الحرب.

وقال زالوجني، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بادئ ذي بدء، إنها ليست دعوة للخدمة أو تعبئة إلزامية للنساء، كما تزعم بعض وسائل الإعلام، وثانيًا، نعمل على جعل التسجيل في الخدمة متاحًا عن بُعد وعبر الإنترنت قدر الإمكان"، مضيفا: "نخطط أيضا لإدخال لائحة انتقالية بشأن تدريبات الجيش، خاصة أن المشاركة ستكون طوعية تماما للنساء".

وتابع أن المرسوم الجديد لن يؤثر بأي حال من الأحوال على معيشة النساء الأوكرانيات، وهدفه الوحيد هو أن تعرف القوات المسلحة الوطنية عدد الأشخاص المؤهلين للخدمة والذين يمكن أن "ينضموا إلى الدفاع كملاذ أخير".

وتم تقديم عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد، تحث الرئيس فولوديمير زيلينسكي على التراجع عن مرسوم وزارة الدفاع، وقد جمعت العريضة بالفعل أكثر من 6800 توقيع، لكي ينظر فيه الرئيس، وتحتاج العريضة إلى 25 ألف توقيع خلال 90 يومًا من أجل قبول النظر فيها.