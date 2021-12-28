الإسماعيلي يعرض شكري نجيب للبيع على الهواء مباشرًة

قرر نادي الإسماعيلي عرض شكري نجيب لاعب الفريق للبيع بشكل نهائي بعد أزمته الأخيرة مع النادي.

وقال يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي "شكري نجيب لاعب كويس ولكن في حاجة مش مظبوطة".

وتابع "شكري وعنده مشكلة قد تكون عائلية بنسبة كبيرة حسب ما بيقول، عرضنا عليه يكون أعلى عقد في النادي وهو رافض".

وأضاف "ده عقده الأخير في النادي، عقده ينتهي في نهاية الموسم، شكري نجيب بيلاوعنا ويراوغ النادي بشكل غريب، قعدنا اكتر من 6 او 7 مرات معاه، واحنا مش صغيرين ده زي ابننا".

وواصل "شكري نجيب بيتكلم بأسلوب مش حلو، شكري نجيب مش هيلعب في نادي الإسماعيلي تاني، لو جاله اي عرض وهو موافق هنوافق، هيتدرب عادي بس مش هيلعب معانا".

واختتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "نعرض شكري نجيب للبيع ولو رغب أي نادي في ضمه فلن نمانع".