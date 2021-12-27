الإمارات: ارتفاع أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي إلى أكثر من 8 ملايين

أفاد تقرير إماراتي، اليوم الاثنين، بارتفاع أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي، الذي تستمر فعالياته حتى31 مارس المقبل، إلى أكثر من ثمانية ملايين زيارة وسط تدابير صحية صارمة.

ووفق صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم، تستمر أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي في الارتفاع بصورة ملحوظة، إذ وصلت ثمانية ملايين و67 ألفا و12 زائرا حتى اليوم، وسط تطبيق درجات عالية من الأمان والتدابير الصحية الاحترازية.

وأضافت الصحيفة أن "إكسبو 2020 دبي" احتفل بعيد الميلاد "كريسماس" خلال الأسبوع الفائت، عبر سلسلة من الفعاليات الخاصة، وأُتيح لآلاف الزوار الاستمتاع بالاحتفالات بأمان، واستفاد الكثيرون من التذكرة الاحتفالية التي تبلغ قيمتها 95 درهماً إماراتياً، والتي يسري مفعولها حتى نهاية الشهر الجاري.

وطبقا للصحيفة، تشهد الأيام السبعة المقبلة إقامة مجموعة أخرى من الفعاليات المهمة، للإبهار والترفيه والتثقيف، مع التركيز بشكل خاص على ليلة رأس السنة الميلادية.

ولفتت إلى أن الزوار يحتفلون بحلول العام 2022، مع اثنين من أفضل منسّقي الأغاني "دي جي" في العالم، وهما ديميتري فيجاس، وأرمين فان بيورن، منتج الموسيقى الإلكترونية الشهير.

وتشهد أيضاً ليلة رأس السنة عروضاً عدة يقدمها منسقو أغانٍ عربية، وفلبينية، وهندية، ويتخللها كذلك لحظة "سقوط الكرة العملاقة" عند منتصف الليل في ساحة الوصل، إضافة إلى عرضين مُنفصلين للألعاب النارية، أحدهما في منتصف الليل والآخر في تمام الساعة 00ر3 بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يعمل مترو دبي من دون انقطاع طيلة ليلة رأس السنة، وهو ما يضمن لزوار إكسبو 2020 دبي الاستمتاع بالتجارب المتاحة العالمية الطراز، والعودة إلى منازلهم بأمان.

وحسب الصحيفة، ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي ليصل إلى 37 مليون زيارة حتى اليوم، إذ استمتع أكثر من ثلاثة ملايين طفل من شتى بقاع العالم في الأيام العشرين الأخيرة فحسب بمشاهدة سلسلة أفلام الرسوم المتحركة للمدرسة الافتراضية، المتاحة الآن بست لغات.