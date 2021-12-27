محافظ مطروح يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، وبحضور وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.



وتناول الاجتماع عرض برامج وخطط التنمية بالمحافظة، والمشروعات القومية الجارية بها، وجميع القضايا التي تمس الأمن القومي للمحافظة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية باعتبارها البوابة الغربية للأمن القومي لمصر، والعمل على تنمية مواردها وثرواتها القومية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.



وفي نهاية الاجتماع أهدى اللواء أحمد العوضي، درع لجنة الدفاع والأمن القومي للواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرا وتكريما لجهوده وتعاونه المستمر.