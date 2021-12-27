مقتل مُسنة وإصابة 4 أشخاص على أيدي جارهم في الإسكندرية

قُتلت، سعدية محمد، 65 عامًا، ربة منزل، وأصيب 4 أخرين، بينهم أنجالها الـ3، بجروح طعنية، وذبحية في مناطق متفرق من الجسد؛ إثر انهيال جارهم "محمد.ع.أ"، وشهرته "حمو"، 45 عامًا، سائق، عليهم طعنًا بسكين كبير الحجم، داخل مساكن "بشائر الخير 3" الكائنة في منطقة كرموز، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي باعتداء شخص على جيرانه المقيمين في الطابق السادس بالبلوك رقم 25 مساكن بشائر الخير 3، وخلف الحادث ضحايا ومصابين.

وبانتقال وحدة البحث الجنائي، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، اعتداء المتهم على جيرانه، وتسبب في مقتل سيدة "مُسنة"، وإصابة أنجالها الـ3 وهم: عزة مرسي، 36 عامًا، وشقيقتها "أميرة"، 32 عامًا، و"سيد"، 24 عامًا، بجانب جارتهم في الشقة المواجهة، وتدعى حنان محمود، 40 عامًا.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، تبين من التحريات الأولية أنه منفصل عن زوجته، ويعيش بمفرده داخل شقة في الطابق الخامس، داخل ذات العقار ، فيما تبين أن المتهم سبق علاجه نفسيًّا.

وفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، جرى نقل جثة القتيلة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وهم في حالة خطرة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.