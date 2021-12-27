قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكة الكهرباء في مصر من أقوى الشبكات على مستوى العالم، وهي الأقوى في إفريقيا.

وأضاف خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، أنّ الوزارة نفّذت عدة إجراءات لتدعيم وتحديث الشبكة في خطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات ومراكز التحكم.

وذكر أنّ الوزارة أعدّت دراسة متقدمة بأسلوب علمي لمدة عامين، نتج عنها إظهار نقاط الضعف والقوة في الشبكة، لافتًا إلى تحديث هذه الدراسة باستمرار.

ويتفقد الرئيس السيسي، صباح الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.