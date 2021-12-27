إثيوبيا تحث الولايات المتحدة على إبقائها ضمن برنامج تجاري تفضيلي

حثت الحكومة الإثيوبية الولايات المتحدة على إبقائها ضمن برنامج تجاري يتيح لسلعها إعفاءات جمركية.



وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم استبعاد إثيوبيا من "قانون النمو والفرص فى إفريقيا" (أجوا) التجاري بداية من الأول من يناير على خلفية الصراع في تيجراي، والذي أسفر عن مقتل الآلاف وتسبب في أزمة جوع طالت الملايين.



وكان البيت الأبيض، اتهم في رسالة إلى الكونجرس، الحكومة الإثيوبية بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في عملياتها ضد متمردي تيجراي الانفصاليين في شمال البلاد.



وأعلنت وزارة التجارة الإثيوبية اليوم الاثنين أنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار واشنطن، وطالبت بإعادة النظر فيه.



ويتيح قانون أجوا للكثير من البلدان الإفريقية تفضيلا تجاريا لآلاف السلع في السوق الأمريكية.



وقد استفادت صناعات النسيج والزراعة في إثيوبيا بشكل خاص من البرنامج.



وتسبب العنف في أزمة إنسانية حادة في تيجراي.