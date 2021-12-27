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فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل فريق للرجال في العالم لعام 2021 والمقدمة من جلوب سكور التي تستضيفها الإمارات.

ونجح تشيلسي في العام الحالي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وصعد إلى كأس العالم للأندية ويعتبر أقرب الأندية التي ستفوز بالبطولة القارية.

وتفوق تشيلسي على النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا ونادي الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

كما ينافس تشيلسي في الوقت الحالي على صدارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعد جلوب سوكر‏ هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في كرة القدم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي، وأقيم حفل توزيع جوائز في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الإثنين.