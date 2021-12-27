 الخارجية اللبنانية تدين بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية اللبنانية تدين بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 9:38 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة ما وصفته بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر مساء اليوم الإثنين على "وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".

وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها لـ"سقوط ضحايا وجرحى"، متقدمةً "بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين".

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقة جازان يوم الجمعة الماضي.

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