الحكومة الصومالية تواجه أزمة بعد وقف رئيس الوزراء عن العمل

أعلن الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل، في أحدث فصل في صراع طويل الأمد بين الرجلين يزعزع الاستقرار.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأحد، قال فرماجو إنه علق جميع الأدوار التنفيذية اليومية لروبلي، مشيرا إلى ما تردد حول الفساد وإساءة استغلال السلطة.

ورفض مكتب روبلي هذه الاتهامات.

وطوق الحرس الرئاسي صباح اليوم الاثنين مكتب رئيس الوزراء في العاصمة مقديشو.

واتهم فرماجو في البيان روبلي بالاستيلاء على أراض تابعة للجيش الوطني الصومالي.

وتكررت المصادمات بين الرئيس ورئيس الحكومة في الصومال التي تعاني من أزمات منذ عقود.

وتأخر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة تقريبا كثيرا عن موعدها، حيث انتهت ولاية فرماجو في فبراير، لكن الانتخابات تأجلت بسبب الخلافات حول الإجراءات الانتخابية.

وكان قد تم تكليف روبلي بتنظيم الانتخابات، لكن فرماجو يتهم رئيس الوزراء بالإخفاق في هذه المهمة وإثارة الانقسام في البلاد. ومن جانبه، اتهم روبلي الرئيس فرماجو بالتآمر بهدف التلاعب في الانتخابات.