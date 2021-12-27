ريابكوف: نعمل على وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق ووقف انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده تعمل على وضع حد لزحف حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتجاه الشرق ووقف انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع مجلة "الحياة السياسية" لسان حال وزارة الخارجية الروسية: "يجب أن نضع حدا لتقدم الناتو وبنيته التحتية نحو الشرق، كما يجب أن نستبعد أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "بعد كل هذه العقود من التطور الجيوسياسي، حيث تمتلك روسيا مصالح حيوية، فإن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مهم بالنسبة لنا، إن لم تكن أكثر أهمية حتى بالنسبة لأوكرانيا نفسها".

وتابع: "نقول بكل حزم أننا نطالب بالتخلي رسميا عن قرار قمة حلف شمال الأطلسي في بوخارست عام 2008، والتي قررت أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الحلف".

وأكد ريابكوف أن بلاده ضد التصعيد، ولكنها لا تنوي تحمل تصرفات الناتو وستضع حداً لزحف الحلف باتجاه الشرق وستوقف انضمام أوكرانيا إليه.