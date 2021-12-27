سلطنة عمان تمنع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

قررت سلطنة عمان عدم السماح بدخول الموظف أو العامل إلى مقر عمله في حالة عدم تقديم شهادة تطعيم لقاح (كوفيد- 19)، أو تقرير طبي يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل العمانية، في تعميم نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار آلية موحدة وضعتها للتعامل مع الموظفين غير المطعمين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص.

واشترطت الوزارة على كل موظف أو عامل موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم لقاح (كوفيد -19)، والتي تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في سلطنة عُمان، أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقي هذه اللقاحات.

وأكدت على تطبيق الأحكام الخاصة بالانقطاع عن العمل لغير إجازة يستحقها الموظف أو العامل المنصوص عليها في النظام الوظيفي المطبق في الوحدة في حق الموظف أو العامل الذي يتغيب عن العمل لعدم السماح له بالدخول إلى مقر عمله لعدم تقديم شهادة تطعيم لقاح (كوفيد - 19)، أو التقرير الطبي الذي يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعت جميع الموظفين والعاملين الذين لم يحصلوا على تطعيم لقاح كورونا إلى ضرورة الحصول على هذا التطعيم حماية لهم ولأسرهم ولزملائهم في العمل ولسائر أفراد المجتمع، والحد من أخطار الإصابة بهذا الفيروس.