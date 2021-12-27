جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية تبحث مع الهند تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، مع السفير الهندي لدى الأردن أنور حليم، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين.

وأكد رئيس الجمعية النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة -خلال اللقاء اليوم الأحد- عمق علاقات الصداقة الأردنية الهندية، التي أرست دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا الحرص على تمتينها والاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في كلا البلدين، موضحا أن الأردن يتطلع إلى توطيد العلاقات بين عمّان ونيودلهي على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيد البرلماني والتجاري والزراعي والسياحي والاستثماري.

وشدد المعايعة -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- على أهمية توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تعود بالنفع على البلدين، وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على العالم بأسره.

من جهته، أشاد السفير الهندي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن بلاده معنية بتطوير العلاقات المشتركة مع الأردن على مختلف الأصعدة، وخصوصًا على الصعيد البرلماني والاقتصادي والتجاري والاستثماري والزراعي والثقافي والسياحي والتعليمي، موضحا أن الأردن يعتبر نموذجا في الأمن والاستقرار على مستوى العالم، معرباً عن تقدير بلاده لجهود الأردن، بقيادة العاهل الأردني، في السعي المتواصل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير الهندي ضرورة تنسيق الجهود بين البرلمانين الأردني والهندي بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

واستعرض السفير حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والمشاريع الهندية على الأرض الأردنية، مبدياً استعداده للعمل على فتح آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.