وزير الكهرباء: إجمالي استثمارات المشروعات الحالية والمستقبلية بالصعيد منذ 2014 تخطت تريليون جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ إجمالي استثمارات المشروعات الحالية والمستقبلية في محافظات الصعيد منذ عام 2014 بلغت أكثر من تريليون جنيه.



وقال الوزير، خلال تفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر، اليوم الاثنين، إن ما تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية كان سريعًا بشكل غير مسبوق.



ويتفقد الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عددًا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.