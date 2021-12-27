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إثيوبيا أول منتخب يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 6:57 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 6:57 م

وصل منتخب أثيوبيا إلي الكاميرون اليوم الاثنين تمهيدا لدخوله في معسكر مغلق إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم افريقيا التي ستنطلق يوم التاسع من يناير المقبل وتستمر حتي السادس من فبراير.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المنتخب الأثيوبي بات أول منتخب يصل للكاميرون للمشاركة في البطولة القارية .

وخضع لاعبو المنتخب الإثيوبي لمسحات طبية طبقا للبرتوكول الذي سيطبق في البطولة لمواجهة فيروس كورونا .

وتلعب إثيوبيا في المجموعة الأولى إلى جانب بوركينا فاسو والرأس الأخضر والكاميرون المستضيفة.

ويلتقي منتخب اثيوبيا مع نظيره الرأس الأخضر يوم التاسع من يناير بعد المباراة الافتتاحية بين المضيفين الكاميرون وبوركينا فاسو. ثم يلتقي بعدها مع الكاميرون في الجولة الثانية قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات أمام بوركينا فاسو في 17 يناير.


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