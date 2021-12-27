ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك في المنيا.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تعرض بعض عملاء البنوك في الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنهم موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبين في جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وأضافت التحريات، أن المتهمين تمكنا بموجب الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وأمكن ضبط شخصين مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 هواتف محمول.

وبفحصهم فنيا تبين أنها تحتوى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا، والرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب، وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، والإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمُستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكاب العديد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي، كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.