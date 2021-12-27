أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أنه يسعى للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "نتمنى التعاقد مع كهربا، سيكون إضافة كبيرة جدًا للفريق، ولم أتحدث معه، لكن عقده سيكون كبيرًا على الاتحاد السكندري، وهذا الأمر في يد محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأضاف مدير الكرة بالاتحاد: "لم يطلب الزمالك من الاتحاد السكندري عودة عبد السلام، لأننا نريد تعزيز الفريق وليس التخلي عن نجومنا، وطلبنا من الزمالك التعاقد مع محمود شبانة".

وعن منتخب مصر مع كارلوس كيروش: "أثق في اللاعبين، ولكن طريقة لعب كارلوس كيروش عجيبة، ولا أعتقد أن أمم إفريقيا مثل كأس العرب حتى لا يخرج كيروش ويخبرنا أنه لم يعدنا بها، ويجب أن يقاتل من اجل التتويج بالبطولة".

وشدد: "يجب أن تكون مصر قادرة على تجاوز أي منتخب في القارة، ولا نخشى أي منافس".

واستكمل: "يجب أن يضع كيروش الأمور في نصابها، رغم أنني غير راضٍ عن استبعاد طارق حامد".

وأكد: "كم لاعب في كرة القدم يلعب بقلبه مثل طارق حامد؟ كان يجب تواجده للعب بعض المباريات مع السولية وحمدي فتحي".

وواصل : "كيف يلعب أيمن أشرف وسط ملعب، هو في الأساس ظهير أيسر، وتحوّل لمدافع، لكن اللعب في وسط الملعب كان أمر عجيب للغاية ولم أفهمه".