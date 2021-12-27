مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين من ضمنهم طلاب معاهد دينية يهودية اقتحموا باحات المسجد ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية فيها.

وتلقى المقتحمون شرحا عن الهيكل المزعوم، وتولت شرطة الاحتلال حراستهم من خلال نشر عناصرها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح في باحات الأقصى.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مُشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمُصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المُستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.