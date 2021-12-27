المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، لإعلان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن أظهرت النتائج خسارة هذا التحالف بالانتخابات التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد إعلان المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية في العراق للسنوات الأربع المقبلة.