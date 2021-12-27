إسرائيل تدرس تعديل تعليمات الحجر الصحي

تناقش وزارة الصحة في إسرائيل إمكانية تقليص مدة الحجر الصحي للمطعمين الذين خالطوا مصابا بمتحور أوميكرون، حتى لا ينتهي الأمر بوجود مئات الآلاف رهن الحجر الصحي خلال الأسابيع المقبلة.

وتخضع هذه المجموعة حاليا لسبعة أيام من الحجر الصحي.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين، فإن من بين الخيارات المطروحة الإعفاء التام من الحجر الصحي، أو تقليصه لثلاثة أيام، أو حجر صحي إلى حين تلقي نتيجة فحص سلبية.

وسجلت إسرائيل في الفترة الماضية ارتفاعا في إصابات كورونا، وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن يصل المتحور أوميكرون إلى ذروة تفشيه في إسرائيل في غضون سبعة إلى عشرة أيام.