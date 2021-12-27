المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية

كشفت تقارير إعلامية، أنّ المحكمة الاتحادية في العراق ردَّت طعنًا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي.



وقالت قناة "روسيا اليوم"، ظهر الاثنين، إنّ المحكمة ردت أيضًا طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) أيضا.



وتشهد العاصمة بغداد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة.



ويحتج أنصار قوى سياسية في العراق خاسرة في الانتخابات ويطالبون بإلغاء نتائجها.



ويوم الجمعة، تجمع مئات من أنصار تحالف الفتح أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء فيما أطلقوا عليها "جمعة البصيرة" وسط استنفار أمني وإغلاق لجسر الجمهورية المؤدّي إلى المنطقة مقر الرئاسات والوزارات السيادية العراقية وعدد السفارات الغربية تتقدّمها الأمريكية والبريطانية إضافة إلى مقري بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.