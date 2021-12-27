ألمانيا: إدانة 4 أشخاص شاركوا في احتجاجات عنيفة على قيود كورونا

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أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة شفاينفورت في ألمانيا أربعة أشخاص شاركوا في احتجاجات عنيفة على قيود كورونا.

وقضت المحكمة اليوم الاثنين أحكاما بفرض غرامات مالية وسجن مع إيقاف التنفيذ بحق المتهمين.

كانت احتجاجات مساء أمس الأحد أسفرت عن إصابة ثمانية من عناصر الشرطة ن وعدة أشخاص آخرين مشاركين بينهم طفل عمره أربعة أعوام.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 و8 شهور بحق رجلين من المتهمين الأربعة بتهمة مقاومة السلطات والتعدي والإيذاء البدني أو محاولة إلحاق الإيذاء البدني.

وأدانت المحكمة امرأة بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ستة شهور بتهمة مقاومة السلطات والتعدي على قوات إنفاذ القانون، وأدانت المحكمة رجلا آخر بغرامة مالية قيمتها 1600 يورو بتهمة مقاومة السلطات وإهانتها.