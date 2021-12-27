أعلنت منظمة "يونيفرستيز يو كيه"، التي تضم 140 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي، أنها ستحقق خلال العام المقبل في استخدام ما يسمى بـ"عقاقير الدراسة" بين الطلاب لتحسين أدائهم الأكاديمي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المنظمة قولها إنه تتوفر أدلة محدودة فقط حول استخدام المعززات المعرفية، المسماة "عقاقير الدراسة" من قبل طلاب المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تطلق جامعات المملكة المتحدة دراسة رئيسية حول تعاطي المخدرات غير المشروع في الجامعات بداية عام 2022، وسيشمل ذلك البحث في العرض والطلب واستخدام العقاقير من قبل الطلاب، وسينتج عنه في النهاية؛ إطار عمل جديد وإرشادات للجامعات.

ويلجأ الطلاب بانتظام إلى حبوب النوم "المودافينيل" و"الريتالين" و"الديكسامفيتامين" ضد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، من بين عقاقير أخرى، كطريقة لتعزيز أدائهم الأكاديمي.

وأوضح بعض الطلاب، أنّ الحصول على العقاقير سهل إلى حد ما عبر الإنترنت مقابل نحو جنيهين إسترلينيين (2.68 دولار) لكل منهم.

ولم تحظر الجامعات رسميًا استخدام العقاقير، التي لم تتم دراستها بشكل صحيح من حيث الآثار الجانبية، ما يثير مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة.

وقالت الصحيفة إن السلطات قد تجعل حيازة بعض هذه الحبوب التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، جريمة جنائية.