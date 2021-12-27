وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل

وقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الإثنين، مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير.

وذكر البيان أن الوزير مولوي وقع اليوم مرسوما يقضي بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب للبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو المقبل، ولغير المقيمين في 6 أو 8 مايو المقبل، معتبراً أن ذلك يعكس جدية وزارته لإجراء الانتخابات.

وأضاف مولوي أن اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية سيكون يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزير مولوي، في بيان منفصل "إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي".

وأضاف البيان: "على أن تستكمل الإجراءات الآيلة (المؤدية) لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، أعد قانونا في وقت سابق، لتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر مارس المقبل، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.