الشرقية: تحصين 280 ألفا و33 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية الوادي المتصدع

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، إن مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور إبراهيم متولي، مدير المديرية حصنت من خلال 180 لجنة 280 ألف، و33 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و 276 ألف، و366 ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 12 ألف و 645 رأس ماشية؛ وذلك خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 23 ديسمبر من العام الجاري.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأنه تم عقد 480 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشار مدير المديرية، أنه تم تنفيذ 415 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة، وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي وتيسيراً علي المواطنين، مضيفًا أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظر الزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.