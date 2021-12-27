قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة ما بين 24 ديسمبر وحتى 7 يناير تشهد استهدافًا من الدواعش للمسيحيين في كل أنحاء العالم، منوهًا إلى أن المتطرفين يحلو لهم استهداف المسيحيين خلال السنوات الأخيرة عالميًا.

وعلق خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، على الصورة التي نشرها التنظيم الإرهابي تظهر سانتا كلوز مقطوع الرأس في تهديد مفزع للمتسوقين الذين خروج لشراء مستلزمات أعياد الميلاد، قائلًا: «أنا شخصيًا آخذ الدواعش على محمل الجد».

وأشار إلى أن شوكة الدواعش انكسرت لكن الذئاب المنفردة في كل مكان في العالم؛ لإشاعة التطرف والخوف والرعب، متابعًا: «داعش ليست أفرادًا ولكنها فكرة.. وما يحدث في العالم من الوارد أن يصل إلينا».

ونوه إلى عودة بعض الشخصيات التي تتحدث من منظور الوصاية الدينية والفتاوى التحكمية، معقبًا: «في ظاهره رجل يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر لكنه تمهيد لأعلى مراحل التطرف والعنف والدخول إلى أمور تسلطية وغسيل مخ وعنف قاربنا على التخلص منه».

وتابع: «كلنا شاركنا في تربيتهم كنا نستضيفهم ونقول لهم يا مولانا لأنهم يدعون إلى البر والتقوى وكيف نأكل بيدنا اليمنى والأذكار حتى فهمنا فجأة الحكاية ووجدنا الإخوان يحكمون، كنا نمهد معهم ونردد الجمل اللطيفة الخاصة بتجربة الحكم الإسلامي وإعطاء فرصة لهم حتى وجدنا أنفسنا أمام ناس لا علاقة لهم بالدين والحياة ولا يفهمون أصول الدنيا من طب وهندسة وزراعة وصناعة».

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن «ملصق مرعب» نشره تنظيم داعش يظهر سانتا كلوز مقطوع الرأس في تهديد مفزع للمتسوقين الذين خروج لشراء مستلزمات أعياد الميلاد.