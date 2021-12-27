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ألمانيا: نفوق كاتيوشا أكبر دبة قطبية سنا في أوروبا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 10:28 م

أعلنت حديقة حيوان العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين نفوق الدبة القطبية كاتيوشا.

وعثر حراس الحديقة على كاتيوشا في قفصها الخارجي وهي فاقدة الحياة يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن كاتيوشا نفقت عن 37 عاما حيث كانت أكبر دبة قطبية سنا في أوروبا.

ولا يزيد عمر الدببة القطبية في البيئة الطبيعية عن ما يتراوح بين 25 و30 عاما وذلك حسبما أعلنت الحديقة.

كانت كاتيوشا تعاني منذ بضعة أعوام من مرض القلب وتخضع لرعاية طبية منذ فترة طويلة.

وذكرت الحديقة أنها ستبت خلال الأسابيع المقبلة في مسألة المضي قدما في تربية الدببة القطبية لديها.

يشار إلى أن هناك دبين قطبيين تونيا(12 عاما) والدبة الصغيرة هيرتا (3 أعوام) يعيشان في حديقة حيوان فريدريشسفلد في شرق برلين (الحديقة الثانية في العاصمة).

كانت الدبة كاتيوشا ولدت في حديقة حيوان كارلسروه في عام 1984، وتم نقلها إلى حديقة حيوان برلين وهي في سن عام، ولم ترب نسلها.

وعاشت كاتيوشا مع الدب القطبي كنوت الذي كان رمزا لبرلين بعد أن رعاه حراس الحديقة بعد ولادته في عام 2006، وأصبح كنوت أكبر نجم في تاريخ الحديقة وكان نفوقه المفاجئ بسبب مشاكل في المخ قد أصاب ألمانيا كلها بالصدمة في عام 2011.

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