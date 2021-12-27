الصحة: 100 ألف مواطن تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، إن عدد المتلقين للجرعة التعزيزية وصل لـ 100 ألف مواطن وتم إرسال 400 ألف رسالة لمن مر على الجرعة الثانية 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل تلقي 55 مليون جرعة لقاح على كافة المحافظات بعد أن كانت 48 مليون جرعة خلال أسابيع قليلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأحد، أن المواطن يستطيع التسجيل عبر الموقع الخاص باللقاح، ويختار الموعد والمكان الذي يتلائم معه، وفور تسجيله تصل إليه رسالة تأكيديه بالمكان والموعد، مضيفًا أن هناك زيادة في الوعي لدى المواطنين بشأن جرعات اللقاح.

وأضاف، أن هناك توجيهات رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمرأة من خلال مبادرة الكشف المبكر وخاصةً عن أمراض الثدي والذي يتم العلاج منه بنسبة 100% إذا تم الكشف عنه مبكرًا، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال العيش متعافيًا من جميع الأمراض.

واستكمل، أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتخدم أهالي الصعيد تزامنًا مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه تم الكشف المبكر عن الأمراض لأكثر من مليون طالب على مستوى محافظات الصعيد في العام الدراسي الحالي.

يذكر أن وزارة الصحة، صرحت في وقت سابق، أنه تم استقبال مليونين و٣١٥ ألفًا و٩١٠ جرعات من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.