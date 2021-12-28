أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



وأعرب أحد أهالي غرب سهيل بأسوان، عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي الطيبة إلى محافظة أسوان، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس على تطوير جميع القرى والمراكز ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».



وطلب رجل آخر تقديم أغنية نوبية تراثية تحكي عن النيل عنوانها «منصور ديمًا يا نيل»، ليعقب الرئيس السيسي على حديث الرجل: «النيل ده حياتنا».









وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.



كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.