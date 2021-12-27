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ديسابر: كنت مرشحًا لتدريب منتخب مصر قبل تولي كيروش

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 1:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 1:12 ص

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للإسماعيلي وبيراميدز، إنه كان مرشحا لتدريب منتخب مصر في الفترة الماضية خلفًا لحسام البدري، مؤكدا أن بعض المسؤولين تحدثوا معه لقيادة الفراعنة قبل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية: «شرف لأي مدرب قيادة منتخب مصر، ولكن كيروش مدرب كبير وأتوقع نجاحه مع المنتخب المصري».

وأشار إلى أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون قوية، خاصة في ظل تواجد أكثر من منتخب ينافس على اللقب، مضيفًا :«مصر مرشحة مع منتخبي الجزائر والسنغال للتتويج بكأس الأمم الإفريقية».


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