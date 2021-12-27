النمسا: إعادة فرض حظر التجول لمواجهة موجة أوميكرون القادمة

أعنت النمسا بدء تطبيق قيود جديدة خاصة بجائحة كورونا اليوم الاثنين، بعد انتهاء احتفال البلاد بعيد الميلاد وتشمل فرض حظر التجول بعد العاشرة مساءً.

وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي، في تصريحات اليوم، إنه لا يزال وضع كورونا عند مستوى مستقر بعد عطلة عيد الميلاد ولكن اعتبارًا من اليوم سيتم فرض قيود جديدة على عمل المطاعم وجميع المناسبات والتجمعات.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية الطبية الجديدة سوف تجتمع في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة وضع كورونا الحالي في البلاد وسبل الاستعداد الجيد لمواجهة موجة أوميكرون القادمة، لافتًا إلى أن الخبراء يتوقعون بالفعل أن عدد الإصابات الجديدة سيرتفع مرة أخرى في يناير المقبل بشكل كبير.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم تسجيل 1550 إصابة جديدة و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.