ــ 5.3 مليار دولار فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج خلال 2021

ــ توقيع 7 اتفاقيات بترولية خلال العام الحالى باستثمارات 1.2 مليار دولار

ــ 82.4 مليون طن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2021

ــ بيع 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى



وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى الأمريكية، مدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم بموجبها الشركة الأمريكية بإنفاق ٥.٣ مليار دولار، كحد أدنى، على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج فى مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية، وفق بيان للوزارة أمس.

وقال البيان، إن الاتفاقية الموقعة تأتى فى إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتى خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات، نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشى.

فى سياق متصل أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن توقيع 7 اتفاقيات بترولية خلال العام الحالى، بإجمالى منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات 1.223 مليار دولار مع حفر 14 بئرا، وذلك وفق بيان للوزارة أمس يظهر حصاد العام الحالى.

وبحسب البيان، جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئرا، وتحقيق 52 اكتشافا تشمل 39 زيت خام و13 غازا بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.

وأشار البيان، إلى إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير الماضى، حيث تم طرح أول مزايدتين عالميتين من خلال المنصة، لـ24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وكذلك طرح مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية فى الأول نوفمبر الماضى على أن يتم إغلاق المزايدة فى 16 يناير المقبل.

ووفق البيان تم توقيع 17 عقد تنمية بالصحراوين الغربية والشرقية بإجمالى منح توقيع 7 ملايين دولار.

وأوضح البيان أن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021، بلغ نحو 82.4 مليون طن بواقع 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و53.1 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

ولفت إلى أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% مقارنة بـ2020.

وبلغت كمية استهـلاك المنتجـات البتروليـة حوالى 27.8 مليون طن، منها كمية تبلغ حوالى 8.6 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالى 5.3 مليار دولار خلال هذا العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية عن العام السابق بنسبة حوالى 6.9%.

وتم تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى خلال العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز.

كما تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعى المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط، واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز خلال العام الحالى، بإجمالى استثمارات 4.2 مليار دولار تشمل مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز، والزيت الخام.

ولفت البيان إلى استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة ــ حقل ريفين) بالبحر المتوسط، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يوميا من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة وإنشاء تسهيلات معالجة برية بسعة 900 مليون قدم مكعب يوميا، باستثمارات 4 مليارات دولار، فيما تم بدء الإنتاج من المشروع فى يناير 2021.

كذلك مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، والذى يهدف إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعى، تصل إلى 45 مليون قدم مكعب يوميا من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية، باستثمارات 87 مليون دولار، وقد تم بدء الإنتاج من البئر الأولى فى ديسمبر 2021.

وأشار البيان إلى توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)، ويهدف إلى استرجاع 5 ملايين قدم مكعب يوميا من غاز الشعلة، عن طريق إنشاء وحدة معالجة متكثفات، ووحدة استرجاع الغاز، وخزانات وخط المتكثفات المعالجة باستثمارات 43 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى ديسمبر 2021.

وعن مشروعات التكرير التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2021، لفت البيان إلى مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاسبوع الماضى فى ديسمبر، فضلا عن وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث تم إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا من الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات 61 مليون دولار، وقد تم بدء التشغيل التجريبى للمشروع فى نهاية نوفمبر 2021.

كذلك لفت إلى بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور والتى تضم مشروع معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة التوسعات الجارى الإسراع بأعمالها التنفيذية حاليا.

وبحسب البيان، تم التوقيع على 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب، خلال العام الحالى، لـ«7 شركات عالمية و4 شركات مصرية» فى 75 قطاعا بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى)، حيث يقدر إجمالى الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار.

وأوضحت وزارة البترول أنه تم طرح جولة ثانية من المزايدة وتلقى العروض وجارٍ التقييم للترسية على الشركات الفائزة، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر).

ولفت البيان إلى بيع نحو 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021، وبلغ إجمالى قيمة مبيعاتهم 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة بنسبة 3%، نحو 22.4 مليون دولار.