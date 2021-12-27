بوتين يعلن تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية لتعزيز حدودها على خلفية الوضع في أفغانستان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية لتعزيز حدودها على خلفية الوضع في أفغانستان.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الرئيس الروسي اليوم الاثنين، بنظيره الطاجيكي رحمن إمام علي، حيث عبر عن قلق بلاده إزاء الوضع على الحدود مع أفغانستان.

وقال بوتين، إن "طاجيكستان أحد حلفاءنا المخلصين، ونحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك مسائل الأمن"، مشددا على أن الوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق.

وأضاف الرئيس الروسي: "نعمل بنشاط على مسار تعزيز الإمكانات الدفاعية لطاجيكستان، ووفقًا لاتفاقياتنا تم توفير الإمدادات اللازمة من الأسلحة والمعدات من أجل تعزيز القوات المسلحة الطاجيكية، حتى تتمكن طاجيكستان من التصدي بفعالية لأي تهديدات خارجية".