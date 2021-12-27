افتتح اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، اليوم الأحد، معرض المنتجات البدوية والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أقيم بمنطقة الممشى السياحي بالقرب من منطقة مجرى السيل، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لدعم السيدات، وشهد المعرض إقبالا من سائحين من مختلف جنسيات العالم، وزوار المصريين.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى إقامة هذا المعرض من قبل مجلس المدينة دون أي مقابل مادي، وذلك دعما للمرأة السيناوية، وتشجيعها على إقامة، مشروعات متناهية الصغر لتحسين دخل أسرتها.

وأوضح أن المعرض يضم الحلي، الملابس, والمفروشات، ومستمر على مدار أسبوع قابل لتجديد.