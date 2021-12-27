أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 280 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 93ر8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 279 مليونا و944 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و399 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 930 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.