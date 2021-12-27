شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات من شوارع الإسكندرية

واصلت شرطة المرافق في الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، ومدير شرطة المرافق، اللواء خالد الشاذلي، شن حملاتها الميدانية، في نطاق شوارع حي شرق المحافظة.

وقاد الحملة، رئيس وحدة شرطة مرافق حي شرق، الرائد محمد جاد الله، ووكيل وحدة شرطة مرافق الحي، النقيب يحيى المزين، والقوة الأمنية المرافقة، حيث بدأت الحملة بشوارع "لوران، ثم شعراوي، ومنهما إلى طريق الحرية، ومنطقة سموحة"، وتم خلالها إزالة التعديات الناجمة عن المحال التجارية والمقاهي المخالفة.

وفقًا لمصدر أمني، مساء الأحد، تم التحفظ على عدد كبير من الإشغالات، والمخالفات المتنوعة، التي تتعدى على حرم الطريق العام وتعرقل حركة المارة والسيارات، وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.