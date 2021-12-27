كوكا: سعيد لتسجيل هدف الفوز ونعلم كيف نلعب أمام بطل الدوري

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أبدى أحمد حسن، مهاجم قونيا سبور التركي، سعادته بتسجيله هدف الفوز أمام بشكتاش في اللقاء الذي اقيم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري التركي.

وقال أحمد حسن كوكا بعد نهاية المباراة: «حققنا فوزا مهما للغاية ونحن نعرف كيف نلعب مثل هذا النوع من المباريات الصعبة».

وأضاف كوكا: «من الصعب للغاية اللعب مع بطل الموسم الماضي شاهدت هدفي انه لشعور رائع، ولم أفكر في أي شيء سوى تسجيل هدف أنا سعيد للغاية لتسجيل هدف الفوز».

وشارك كوكا في الدقيقة 78 كبديل وظلت النتيجة بالتعادل السلبي حتى جاءت الدقيقة 90 التي كتبت الهدف الأول لقونيا، بعدما سدد كرة مقصية داخل شباك بشكتاش.

هذا الهدف رفع رصيد قونيا إلى النقطة 39 ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد بشكتاش عند 28 نقطة في المرتبة السابعة.

وسجل كوكا هدفين قبل هدفه اليوم حيث سبق وأن أحرز هدفين وصنع مثلهما خلال 11 مباراة سابقة.