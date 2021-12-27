إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب بالعياط بسبب السرعة الزائدة

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة سبب الحادث.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة ونتج عن ذلك إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاوناش ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.